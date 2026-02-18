تنفيذي كادقلي يكشف عن الترتيبات لتوزيع (780) سلة غذائية

كشف المدير التنفيذي لمحافظة كادقلي، الأستاذ بشير أحمد عمر، عن اكتمال الترتيبات لتوزيع السلة الغذائية لمواطني مدينة كادقلي.

وقال بشير في تصريح إنه تم عقد اجتماع مشترك بمكتبه اليوم مع وفد منظمة الاغتنام والتنمية، الشريك الوطني لمنظمة الملك سلمان، حيث بحث الاجتماع إمكانية توزيع السلة الغذائية لمواطني كادقلي البالغ عددها (780) سلة، وتحتوي على عدة أصناف مختلفة، تشمل الدقيق والعدس والمكرونة، بالإضافة إلى الزيت والملح، دعماً وسنداً من منظمة الاغتنام والتنمية، الشريك الوطني لمنظمة الملك سلمان.

وهنأ بشير المواطنين بحلول شهر رمضان المعظم للعام 1447 هجرية، مشيراً إلى أن هذا الشهر يعد سانحة للتسامح والتعاضد والتراحم، وحاثاً الجميع على التحلي بالصبر والحكمة والأخلاق الفضيلة، لتنعم بلادنا بالاستقرار والأمان.

سونا