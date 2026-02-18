القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأول بالخرطوم

ترأست وزير شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبد الغفار اليوم اجتماع القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، وذلك بمشاركة وزراء القطاع وعددٍ من المسؤولين بالجهات ذات الصلة.

وناقش الاجتماع منهجية عمل القطاعات الوزارية واختصاصاتها، والتي من أهمها اقتراح السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن إعداد الخطط الموحدة للقطاعات في مجال عملها والتوصية بشأنها لمجلس الوزراء لإجازتها ومتابعة تنفيذها وفقاً لمعايير محددة لقياس الأداء.

إلى ذلك استمع الاجتماع إلى تقرير حول المخزون الاستراتيجي للذرة قدمته السيدة وزير الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، حيث ناقش التقرير أهم التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج بصورة عامة وقطاع الذرة بصورة أخص، والعمل على تذليلها بما يساعد في زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية، فضلاً عن أهمية توفير المخزون الاستراتيجي والعمل على توسعة البنية التحتية للمواعين التخزينية للذرة والصوامع، بتطويرها وإنشاء صوامع ومواعين تخزينية جديدة ومتطورة بما يساعد على تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.

سونا