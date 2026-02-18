مواقيت العمل خلال شهر رمضان المعظم 1447هـ

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المعظم للعاملين بالخدمة المدنية تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر للموظفين، ومن الساعة السابعة والنصف صباحاً الى الثالثة من بعد الظهر للعمال .

وستكون مواقيت العمل عقب عطلة عيد الفطر المبارك وفق التوقيت الصيفى من الساعة السابعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، ويحق للولايات تحديد مواعيد العمل حسب مواقيت شروق الشمس فيها

وتنتهز الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه السانحة لتهنئ الشعب السوداني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين الله عز وجل أن يعيده وبلادنا تنعم بالسلام والأمن والاستقرار

وكل عام وانتم بخير

سونا