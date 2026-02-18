الاعيسر يهنئ الشعب السوداني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

تقدّم وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، خالد الإعيسر، بالتهنئة إلى الشعب السوداني والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأعرب الإعيسر، في بيانٍ صادر الثلاثاء، عن تمنياته بأن يعمّ الأمن والسلام والاستقرار والرخاء ربوع البلاد، وأن يحفظ الله السودان من كل سوء، ويديم عليه نعمة الطمأنينة والازدهار.

وأكد الوزير أهمية استلهام قيم شهر رمضان في تعزيز روح التكافل والتراحم والوحدة الوطنية، داعيًا إلى ترسيخ معاني التضامن والعمل المشترك لما فيه خير الوطن وتقدمه.

واختتم تصريحه بقوله: “كل عام وأنتم بخير، ورمضان مبارك”.

سونا