العون الإنساني بالشمالية تصدر توجيهات بشأن تنظيم عمل المنظمات

أصدرت مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية توجيهات رسمية إلى كافة المنظمات والمؤسسات الولائية والجهات المعنية بضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لعمل المنظمات الإنسانية والتنموية داخل نطاق الولاية.

وجاءت التوجيهات عقب رصد المفوضية قيام إحدى المنظمات بممارسة أنشطة إنسانية وتنموية في محلية الدبة دون الحصول على الموافقات الرسمية والتنسيق المسبق مع المفوضية، مما يشكل مخالفة للإجراءات المعتمدة.

وناشدت المفوضية كافة المؤسسات والجهات بعدم التعامل أو التنسيق مع أي منظمة تعمل في الولاية دون إخطار مسبق والحصول على موافقة المفوضية.

وأكد مفوض مفوضية العون الإنساني بالشمالية، دكتور وائل محمد شريف، أن الالتزام بهذه التوجيهات يمثل ركيزة أساسية لضمان تقديم خدمات إنسانية وتنموية عالية الجودة بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، ويحقق الأثر المرجو في تحسين حياة الإنسان.

سونا