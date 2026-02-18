تدشين محطة أكسجين مستشفى الحصاحيصا بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

دشن الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المفوض الثلاثاء، تشغيل محطة اكسجين مستشفى الحصاحيصا التعليمي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية بطاقة إنتاجية 80 أسطوانة يومياً.

حيث عبر مدير عام وزارة الصحة عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان لدورهم الكبير في تطوير وتجويد الخدمات الصحية مشيراً إلى أن هذا الدعم يعتبر المنحة الثالثة لوزارة الصحة .

مبيناً أن مستشفي الحصاحيصا العام يعتبر أكبر مستشفى من حيث التردد في السودان ويحتاج لمزيد من الدعم وأن إفتتاح المحطة يعتبر من البرامج الإستراتيجية المهمة لسد الفجوة في توفير الأكسجين التي ظلت تعاني منها المؤسسات الصحية بالمحلية مؤخراً مؤكد عزم وزارته تكملة الخدمات الصحية في كل المحليات .

سونا