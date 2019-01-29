اتحاد المعلّمين يُطالب منسوبيه بإبعاد التعليم من الأجندة السياسية

طالب الاتحاد المهني للمعلمين السودانيين منسوبيه بإبعاد التعليم عن الأجندة السياسية، وقطع بأن ميادين العمل السياسي واسعة، ودعا لعدم استغلال المهنة من أجل الكسب السياسي، فيما أكد الاتحاد العام للطلاب السودانيين عن تضرُّر الطلاب من تعطيل الدراسة خلال الفترة الماضية، وشدّد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأكاديمي.
وطالب نقيب المعلمين الأستاذ أحمد عبد الكريم، رئيس الاتحاد المهني للمعلمين السودانيين في تصريحات صحافية، عقب المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام للطلاب السودانيين بعنوان “شكراً معلمي” أمس، طالب منسوبي التعليم بعدم استغلال المهنة من أجل الكسب السياسي، ودعا لتركيز المعلمين جهودهم من أجل استقرار العملية التعليمية. وأشار للدور الكبير الذي ظل يلعبه المعلمون على مر التاريخ.
وأثنى عبد الكريم على مبادرة اتحاد الطلاب وتكريمهم للمعلمين، وأوضح أنها تعطي دفعة معنوية كبيرة لهم من أجل الحفاظ على الاستقرار الأكاديمي وتجويد العملية التعليمية، وكشف عن تنسيق سيتم مع اتحاد الطلاب خلال الفترة المقبلة يصب في مصلحة جميع طلاب السودان.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين، المهندس عمار علاء الدين تضرر الطلاب من تعطيل الدراسة وأعلن عن جهود يبذلها الاتحاد للحفاظ على الاستقرار الأكاديمي، وأعلن عن ترتيبات لتنفيذ كورسات للطلاب الممتحنين لشهادتي الثانوي والأساس خلال الفترة القادمة، وأثنى على دور المعلمين في تفويت الفرصة على من يسعون لنسف الاستقرار الدراسي، وأكد أنهم ظلوا يلعبون دوراً كبيراً خلال تاريخهم الطويل.
وأوضح علاء الدين أن مبادرة تكريم المعلمين القصد منها الوقوف إلى جانبهم ودعمهم معنويًا، وأشار إلى أن المبادرة ستنطلق في جميع الولايات عبر الاتحادات الطلابية، وأكد الدور الكبير الذي ظل يقوم به المعلمون في تربية الأجيال وتقديم نماذج مشرفة تسهم في بناء السودان وقطع بأن الطلاب سيظلون يحملون القلم بيد وأخرى تحمل المعول لبناء الوطن. وكشف عن المبادرات التي ظل يقوم بها الاتحاد خلال الفترة الماضية، وأثنى على دور كل الجهات التي ظلت تساند الطلاب وتدعمهم في إنجاح مشروعاتهم المختلفة.
ودعا علاء الدين لإدارة حوار مشترك بين المعلمين والطلاب من أجل الوصول لمشتركات تسهم في تطوير العملية التعليمية والتربوية بجانب إشراك الطلاب بالنقاش في تطوير المناهج التعليمية للخروج بمناهج تُسهم في تقدّم ورفعة البلاد.
صحيفة الصيحة.