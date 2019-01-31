شركة “نايكي” ترد بعد جدل “كلمة الله”

تواجه شركة “نايكي” ضغوطا لسحب إحدى أبرز ماركات الأحذية من السوق، إثر انطلاق حملة على الإنترنت تقول إن المُنتج يضم رسما شبيها بكملة “الله” في اللغة العربية.
وبحسب ما نقلت “بلومبرغ”، فإن الحملة التي أطلقها أحد الزبائن ترى أنه من الفظيع أن تسمح الشركة الرائدة بوضع كلمة شبيهة بكلمة “الله” على حذاء “إير ماكس 270″، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع، أن الأحذية يُداس عليها وتتعرض للقذارات والوحل.
ودعت سايكا نورين، وهي ناشطة في الحملة، إلى سحب ما قالت إنها عبارة تجديف مسيئة للذات الإلهية، إضافة إلى سحب كافة المنتجات التي تحمل العبارة في كافة دول العالم.
وسبق لشركة “نايكي” أن واجهت حملة مماثلة في السابق، ففي عام 1997، احتج مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية على اللوغو الذي ظهر في بعض الأحذية وقالوا إنه شبيه بكلمة “الله”.
وأعربت “نايكي”، وقتها عن أسفها إزاء ما حصل من سوء فهم، موضحة أن اللوغو كان شبيها بشعلات اللهب وليست له أي علاقة بكلمة الله، ومع ذلك، أعلنت الشركة، عن سحب المنتج.
سكاي نيوز
1 التعليقات
الطريفي زول النصيحة
2019/01/31 at 1:37 م (UTC 2) رابط التعليق
العزر اكبر من الذنب هذا الفعل مكرر من الشركة علي الجميع المقاطعة ومن لا يحترم قيم المسلمين عليهم السعي لمحاكمته واضعف الافعال المقاطعة وهي اللغة التي يفهمونها