“نثق أكثر مما نتحقق”.. لافروف يتحدث عن الثقة المتأصلة في الثقافة الروسية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الثقة متأصلة في الثقافة الروسية، مما جعل روسيا تصدق وعود الغرب لفترة طويلة قبل أن خاب أملها نهائيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف الثلاثاء في مقابلة بمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لتأسيس “مؤسسة غورشاكوف” الروسية لدعم الدبلوماسية العامة.

وقال لافروف: “ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذات مرة أن أهم مشكلة على الساحة الدولية هي انعدام الثقة. في الواقع، الثقة متأصلة فينا وفي ثقافتنا. لدى الأمريكيين مقولة: “ثق، ولكن تحقق”. ربما نحن نثق أكثر مما نتحقق”.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس الروسي أكد مرارا أنه كان يؤمن حتى النهاية بأن الغرب سيفي بوعوده.

وأضاف: “لكن خيبة الأمل الأخيرة جاءت عندما رفض (الغرب) كل مقترحاتنا للتعاون الصادق والمتكافئ، والتذكيرات بأنه وعدنا بأمور كثيرة كان من شأنها أن تمنع وقوع أحداث كثيرة على الساحة الدولية، وفي مقدمتها وعده بعدم توسيع حلف الناتو”.

المصدر: “نوفوستي”