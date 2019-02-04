تدشين 1440 مشروع تدريب حرفي للشباب

أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، التزام الدولة بإنفاذ مشروعات تشغيل الشباب على أرض الواقع، وأعلن خلال مخاطبته أمس تدشين مشروعات التدريب الحرفي بتكلفة 7.100 ملايين جنيه لعدد 1440 مشروعا، وهي المشاريع التي أطلقها ديوان الزكاة، بالتعاون مع مشاريع استقرار الشباب بالاتحاد الوطني للشباب السوداني – أعلن عن البدء قريبا في مشروع تشغيل (١٦٠) ألف شاب وشابة أجازها مجلس الوزراء مؤخرا.
وقال وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية أحمد محمد كرار، إن الزكاة حاضرة في كل ولايات السودان، بما توفره للفقراء والمساكين بجانب المشروعات الإنتاجية التي تنفذها, كاشفاً عن دور الزكاة في تنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية، مؤكدا على الدور الكبير الذي ظل يقوم به الاتحاد الوطني للشباب السوداني، وشدد على ضرورة الشراكات بين الاتحاد والمؤسسات المختلفة في مجالات التدريب والتأهيل باعتباره عصب التنمية والنهضة.
وأكد الأمين العام لديوان الزكاة د.محمد عبد الرازق، على إيجابية رفع نسبة تمويل مشاريع وبرامج الشباب من 20% إلى 30% وتعهد بتمويل كل مشاريع الشباب عبر البنوك، والتزم بسداد المقدم للشباب الذين يمولوا عبر البنوك، قاطعاً بالسداد انابة عن المعسرين منهم، مشيراً لدور الاتحاد في مشروعات الشباب، معلنا عن تمويل الشباب بجميع توجهاتهم دون حزبية، ثم إنشاء إدارة مختصة بالتعاون مع جامعة السودان لإعداد دراسات الجدوى حسب طبيعة كل ولاية ومنطقة بجانب قياس نسبة نجاح المشروعات, بجانب التوسع في الولايات، داعياً أمناء الزكاة باختيار المستحقين الحقيقين والتزم بتوفير كل المعينات للتدريب بهدف نجاح المشروعات الممولة، مشيرا إلى استعدادهم لتنفيذ كافة المشروعات خاصة الشابات وتوفير المعينات لكافة مشروعاتهم، وقال إن الديوان قطع شوطا كبيرا في برنامج إصلاح الدولة من خلال حوسبة جميع الإجراءات، وتعهد بالعمل على تحقيق العدالة في منح الزكاة بإختيار المستهدفين، وأضاف: نستهدف مشروعات حاضنات الأعمال بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب السوداني.
وأشار رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني محمود ود أحمد، إلى أن الاتحاد أسهم في استقرار الشباب بتوفير فرص العمل والزواج والاستقرار الأسري، ووصف الشراكة مع الزكاة بالجيدة في تنفيذ عدد من المشروعات وبرامج في مجالات الإنتاج، وقال إن الاتحاد يعمل على توفير 100 ألف فرصة عمل ضمن مشروعات توطين الشباب امتدادا لتوظيف ألف شاب، وتابع: “المساعي مستمر للوصول للشباب فى كل ولايات السودان”، معلنا عن التخطيط لتزويج 100 ألف شاب وشابة عبر صندوق سهم العفاف، وأضاف: نخطط لتوفير فرص عمل بـ25 ألف شاب.
وقال مدير مشاريع استقرار الشباب محمد مخير الطاهر، إن تمكين الشباب عن طريق توفير وسائل إنتاج تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الشباب، مشيرا إلى أن مشاريع استقرار الشباب لديها انتشار واسع في كل الولايات، إضافة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توفير مزيد من المشروعات للشباب لمحاربة العطاله وسط الشباب.
صحيفة السوداني.