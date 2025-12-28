بدء عمليات الجرد الشامل بمخازن الإمدادات الطبية

أعلن الصندوق القومي للإمدادات الطبية عن بدء عمليات الجرد السنوي الشامل للعام 2025، برئاسة الصندوق وجميع المخازن المركزية والولائية، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة، على أن تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر، في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وإحكام الرقابة على المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية، وحماية المال العام.

وأوضحت د. نهلة محمد عثمان، رئيس لجنة الجرد في تصريح صحفي، أن عمليات الجرد تُنفذ وفق خطة فنية وإدارية محكمة، وبمشاركة لجان مختصة، وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها ديوان المراجع القومي، وإدارات المراجعة الداخلية، ووزارة المالية، بما يضمن سلامة الإجراءات، ودقة النتائج، والالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المالية والإدارية المعمول بها.

وأشارت د. نهلة إلى بدء إجراءات الجرد السنوي منذ الساعة التاسعة صباحًا بمخازن رئاسة الصندوق وفروعه بالولايات المختلفة، موضحةً أن الجرد يُعد عملية حصر ومطابقة للموجودات الفعلية مع السجلات المعتمدة بالنظام الإلكتروني، يتم من خلالها تقييم كفاءة التخزين، وقياس جودة العملية التخزينية من حيث سلامة المخازن، وتقليل الفاقد، والحد من انتهاء الصلاحية، إضافة إلى معرفة أسباب أي انحراف سواء كان عجزًا أو زيادة، ومعالجة تلك الفروقات وفق الأطر المؤسسية المعتمدة.

وأكدت رئيس لجنة الجرد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير نظم العمل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، مشيرةً إلى أن نتائج الجرد ستسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، وتحسين التخطيط، وتعزيز جاهزية المخازن لتلبية احتياجات المؤسسات الصحية بكافة ولايات البلاد.

وأضافت أن تنفيذ عمليات الجرد في هذا التوقيت، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب، يعكس التزام الصندوق القومي للإمدادات الطبية بمواصلة أداء دوره الوطني في تأمين الإمداد الدوائي، وحماية المخزون الاستراتيجي، وضمان استمرارية توفر الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، رغم التحديات الأمنية واللوجستية.