المدير العام لقوات الشرطة يتفقد دائرة الطوارئ والعمليات بشرطة ولاية الخرطوم

تفقد الفريق اول شرطة حقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة صباح السبت دائرة الطواريء والعمليات بشرطة ولاية الخرطوم ضمن زياراته التفقدية للادارات الشرطية والوقوف علي سير العمل ومستوي الآداء.

وكان في إستقباله الفريق شرطة حقوقي د/ سراج الدين منصور خالد مدير شرطة الولاية واللواء شرطة/ عصام الدين محجوب محمد مدير دائرة الشؤون العامة واللواء شرطة/

سامي عبدالله مدير دائرة الجنايات

واللواء شرطة / أحمد علي الخليفه مدير دائرة الطوارئ واللواء شرطة /خالد حمدنا الله مدير شرطة محلية كرري واللواء شرطة حقوقي د/خواض الشامي عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة ومدراء الإدارات بشرطة الولاية

وإستمع الفريق اول أمير الي تنوير ضافي من مدير دائرة الطوارئ والعمليات عن سير العمل بالدائرة ومستوي تنفيذ الخطط المتعلقة بعمليات الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة.

من جانبه أكد مدير شرطة الولاية جاهزية قوات دائرة العمليات ومشاركتها في تنفيذ خطط ولاية الخرطوم الرامية الي المحافظة علي السلامة العامة والطمأنينة وتقديم الخدمات للمواطن بجانب جهود منسوبي العمليات ومشاركتهم الفاعلة في الأطواف الليلية والإرتكازات وتطويق البؤر الإجرامية عبر الكردونات التي حققت نجاحات بضبطها للعناصر الإجرامية وإسترداد العديد من منهوبات المواطنين وتسديد البلاغات الجنائية باقسام الشرطة مبينا أن دائرة الطوارئ والعمليات من أهم الدوائر بشرطة الولاية التي تضطلع بمهام تحقيق الأمن الداخلي.

من جانبه أكد المدير العام لقوات الشرطة إهتمامه بدعم وتطوير قدرات منسوبي شرطة ولاية الخرطوم لأهميتها الإستراتيجية في تحقيق العملية الأمنية علي مستوي البلاد باعتبارها مركز الثقل الإداري والسكاني للدولة مجددا ثقته في منسوبي شرطة العمليات في تحقيق أمن وإستقرار العاصمة ومكافحة كافة مظاهر التفلتات والظواهر المخالفة للقانون وقال ان قوات الشرطة بكافة اداراتها ووحداتها قوات مهنية تعمل علي إنفاذ القانون بكفاءة مهنية وإحترافية من أجل ترسيخ سيادة حكم القانون وتحقيق كافة أوجه العدالة من أجل تمكين المواطن من ممارسة أنشطته الحياتية في بيئة آمنة ومستقرة مثمنا جهود منسوبي الدائرة خلال تضحياتهم المقدرة ومشاركتهم في معركة الكرامة وتقديم عدد من الشهداء والجرحي والمصابين

مجددا دعم رئاسة الشرطة وتوفير معينات العمل لمنسوبي الدائرة ومنسوبي شرطة الولاية

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الزيارة حظيت باهتمام ورضا من القوات بجانب تحقيق العديد من المكاسب عبر الدعم الإجتماعي و تطوير بيئة العمل وتوفير المعينات الفنية والمركبات ومعالجة كافة العقبات الإدارية التي تواجه منسوبي الدائرة.

المكتب الصحفي للشرطة