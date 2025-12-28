حكومة الجزيرة تدعم تأهيل 9 مراكز علاج قومية متخصصة بمدني

وأكد لدى مخاطبته صباح الجمعة بالمركز القومي لجراحة الأطفال بمدني تخريج طلاب الدفعتين 43 و44 تخصص جراحة أطفال للعام 2025، على ضرورة الإهتمام بالتخصصات الطبية النادرة والدقيقة، مشيراً إلى أن المتخرجين إضافة حقيقية لتوطين العلاج وتخفيف العبء على المواطنين لافتاً للنجاحات التي حققها المركز القومي لجراحة الأطفال في العمليات الدقيقة وفصل التوائم السيامي.