سياسية
حكومة الجزيرة تدعم تأهيل 9 مراكز علاج قومية متخصصة بمدني
جدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة إلتزام حكومته بإستمرار دعم القطاع الصحي.
وأكد لدى مخاطبته صباح الجمعة بالمركز القومي لجراحة الأطفال بمدني تخريج طلاب الدفعتين 43 و44 تخصص جراحة أطفال للعام 2025، على ضرورة الإهتمام بالتخصصات الطبية النادرة والدقيقة، مشيراً إلى أن المتخرجين إضافة حقيقية لتوطين العلاج وتخفيف العبء على المواطنين لافتاً للنجاحات التي حققها المركز القومي لجراحة الأطفال في العمليات الدقيقة وفصل التوائم السيامي.
من جانبه أكد الدكتور عمر التاي مدير عام وزارة الصحة بالإنابة أهمية تخصص جراحة الأطفال لندرته ولفت لتأهيل 9 مراكز قومية متخصصة بمدينة مدني بدعم من حكومة الولاية وعزم الكوادر الطبية والصحية.
فيما أكد البروفسيور فيصل نقد مدير المركز القومي لجراحة الأطفال إن الخريجين إضافة قوية للمركز وتوطين جراحة الأطفال بالبلاد، مشيراً لإهتمام المركز بالتدريب لمواكبة تخصص جراحة الأطفال.
سونا