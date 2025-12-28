والي الشمالية يستقبل وفد لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان

استقبل والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، بمكتبه اليوم، فريق لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة، المعينة من قبل اتحاد المحامين العرب، الزائر للبلاد، وذلك بحضور نقيب المحامين السودانيين .

وقدم الوفد تنويرا لوالي الشمالية حول سير عمل لجنة تقصي الحقائق، حيث عبّر الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، عضو اللجنة، عبد الجواد أحمد، عن سعادته الكبيرة بزيارة الولاية الشمالية، مثمنًا حسن الاستقبال وتسهيل المهمة، ومقدّمًا شكره وتقديره للسلطات السودانية، ووالي الشمالية، ووزارات العدل والمالية والصحة، وكافة الجهات ذات الصلة.

وأوضح أحمد أن اللجنة وقفت ميدانيًا خلال تفقدها نازحي الفاشر بمعسكر العفاض بمحلية الدبة على آثار الجرائم المرتكبة، عقب سيطرة مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقدم تقريرًا موثقًا تمهيدًا لعرضه على اتحاد المحامين العرب والجهات الأخرى المختصة، بغرض الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن استقرار السودان يمثل استقرارا لمصر والمنطقة العربية.

من جانبه، أكد نقيب المحامين السودانيين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، زين العابدين محمد حمد، أن فريق اللجنة سيقدم تقريرًا قانونيًا عقب الوقوف الميداني على الأوضاع الإنسانية والتحري حولها .

وأبان أن التقرير سيُقدَّم خلال شهر فبراير المقبل، مصحوبًا بالأدلة والبراهين، ليُعرض على المنظمات العدلية الدولية، حتى ينال كل مرتكبي الجرائم جزاءهم العادل، مؤكّدًا جاهزية اللجنة لتقديم القضية للمنظمات الحقوقية الدولية.

