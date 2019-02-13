غير “الشكل الحلو”.. 5 فوائد صحية “لا تتوقعها” للحية

لأن ترك اللحية يُعطي مظهرًا جذابًا ولافتًا ودورًا بارزًا وأساسيًا للأناقة والمظهر الخارجي المتميز، اعتمدها عدد كبير من النجوم والمشاهير موضة، ومن ثمَّ كثيرون من الشباب، لكنَّ هناك بعض الفوائد التي تسببها اللحية قد لا تعرفها، نستعرضها خلال النقاط التالية وفق ما جاء في موقع صحيفة “الجارديان” البريطانية:
1- حماية الوجه من أشعة الشمس:
أثبتت الدراسات أن شعر اللحية قادر على حماية وجهك من إشاعة الشمس الضارة التي تسبب التجاعيد وتشققات الوجه، إذ هناك مرض يسمى درموتيليونسيس، والذي يصيب الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس باستمرار دون حماية البشرة، وبالتالي ظهور بقع وترهل الجلد.
إضافة إلى ذلك، أكتشف باحثون من جامعة جنوب كوينزلاند، أنَّ اللحية تمنع وصول إشاعة الشمس الصارة إلى الوجه بنسبة 80 في المائة، وبالتالي تحمي من خطر الإصابة بسرطان الجلد، خاصة في المناطق الذين يعانون من ارتفاع شديد في درجات الحرارة.
2- تدفئة الوجه في الشتاء:
عند انخفاض درجات الحرارة، تساعدك على إبقاء وجهك دافئًا، إذ يكون شعر اللحية بمثابة حماية لوجهك خاصة في الشتاء ومع تواجد العواصف والأتربة.
3- حمايتك من الإصابة بأمراض الشتاء:
من الممكن أن يكون الأمر غريب لدى البعض، ولكن شعر اللحية يعتبر فلترا للميكروبات المتواجدة من حولك في الهواء خارج فمك، إذ تم إثبات هذه الحالة من خلال كتاب شهير يسمى السل الرئوي، والذي شرح فيه علم الأمراض المتواجدة من حولنا وكيفية الحماية منها من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية وتناول الأطعمة الصحية، وكان من ضمن الأشياء التي تحميك من خطر الإصابة بأمراض الرئة هو تواجد اللحية في الوجه.
4- تساعد المصابين بالربو:
يعاني دائمًا مصابو الربو والجيوب الأنفية من رائحة الأتربة والهواء غير النقي، بسبب شعورهم الدائم بضيق التنفس، إذ تعمل اللحية على حماية الجهاز التنفسي من دخول البكتيريا الضارة التي من الممكن أن تدخل السموم لرئتيك.
5- تمنع ظهور البثور وحب الشباب:
تعتبر اللحية طبقة إضافية تحميك من خطر الإصابة بالعدوى، إذ تكون البكتيريا عادة متواجدة بشكل طبيعي على الجلد، وعند حلاقتها يحدث تهيج في البشرة وبعض الالتهابات التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب.
مصراوي
1 التعليقات
الطريفي زول النصيحة
2019/02/14 at 8:56 م (UTC 2) رابط التعليق
نسيتوا اهم من كل دا … سنة المصطفي عليه السلام وباتباعه تنالوا الفوز في الدارين لكن لابد من النية