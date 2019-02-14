تجمع المهنيين: يجب تحرير الدين من الدولة

شدد ممثل تجمع المهنيين السودانيين، د. محمد يوسف المصطفى، على أهمية حسم قضايا الأخطاء التاريخية وعلاقة الدين بالدولة، وقال إن “الدين موروث أساسي للسودانيين، لذلك لا نقول فصل الدين عن الدولة أو العلمانية، إنما تحرير الدين من الدولة منعاً لاستغلاله وحتى يؤدي دوره في المجتمع”.
وأكد ممثل التجمع الذي يقود الاحتجاجات في مؤتمر صحفي للمعارضة أمس، على أن تبني الحرية والتعبير والالتزام به هو الشرط الوحيد لانضمام بحسب صحيفة السوداني، مشيراً إلى أن العضوية في جسم الثورة يأتي عبر اعتراف الشارع لجهة أن مفاتيح الشارع ليست لدى التجمع أو الإجماع أو نداء السودان فالثورة ملك للجميع.
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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Naser
2019/02/14 at 10:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
يعني نكون بين تجار الدين وبين الكفرة الما عندهم دين؟….
قاتلكم الله جميعا من سرطان ينهش في جسد البلد..
ود الحليو ـ الجزيرة
2019/02/14 at 10:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
ظهرت الحقيقة وظهرت الماركسية وظهر ماركس ولينين لكن في ثوب مادلين اولبريت الماركسية الجديدة التي غابت في موسكو واشرقت في بلاد الغرب لكن هيهات هيهات هيهات
ود بندة
2019/02/14 at 10:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
(الشيوعي يريد إسقاط الدين)
abbaker
2019/02/14 at 10:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
الملاحظ ان الشيوعيين دائماً يتحدثون عن الحرية وهم أبعد ناس عن الحرية هم يريدون السلطة بأي طريقة وانتهازيين حاولو سرقة انقلاب مايو ولم يستطيعو وحاولو الانقلاب علي مايو مرتين هم فاشلين فشل ذريع حتي المحاولات الانقلابية فاشلين فيها. و الآن محاولة فاشلة عبر اسغلال مواقع التواصل الجتماعي. فشلهم ناتج عن جبنهم نعم هم أجبن ناس يحرضون الناس علي المظاهرات وهم في الصفوف الخلفية وما تستبعد ان تكون الاغتيالات التي تمت في المظاهرات تكون مدبرة من الشيوعيين لأنهم يصورونها ويركزون الكاميرا علي الضحية نعم مدبرة منهم حتى تشعل غضب المواطنين علي الحكومة ويروح الضحية كبش فداء لمخططاتهم الدنيئة.
يتحدثون عن حرية الرأي والتعبير أنا ارسلت عدة تعليقات في الراكوبة لم ينشروها لانها ضد توجههم وهذا أكبر دليل علي انهم أبعد ناس عن الحرية وفاقد الشئ لا يعطيه. الواحد في النيلين يشوف كل التعليقات بمختلف ألوانها لا يحذفونها لكن الشيوعين لا ينشرون تعليق في الراكوبة الأ التعليقات التي تتماشى مع توحهاتهم والكلام ده قبل ما مايمسكو السلطة طيب لو مسكو السلطة الموقف ح يكون كيف يمكن يوقفلو المساجد ما تستبعد ذلك.
الله يكون في عون البلد ويكفينا شر هم.