احتجاز طلاب الشهادة السودانية في مصر يهدد مشاركتهم في امتحانات 13 أبريل

تواجه أسر سودانية في مصر مخاوف متزايدة بعد احتجاز عدد من طلاب الشهادة السودانية في أقسام الشرطة بالقاهرة قبل أيام من موعد الامتحانات المقرر في 13 أبريل، ما يهدد بعرقلة مشاركتهم في الاختبارات.

وتنفذ السلطات المصرية حملات توقيف واسعة تستهدف الأجانب، شملت آلاف السودانيين، بينهم طلاب يمتلك بعضهم وثائق إقامة قانونية.

وقالت أمينة عبد الله، والدة أحد الطلاب المحتجزين، إن ابنها موقوف منذ أسابيع رغم اقتراب موعد الامتحانات، مؤكدة أن الأسرة تعيش حالة قلق مستمر. وأضافت أن ابنها استعد للاختبارات منذ أشهر، وأن توقيفه المفاجئ وضع مستقبله الدراسي في خطر.

الانتباهة