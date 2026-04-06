الدقير يرد على عقار : مؤتمر برلين ليس تهديداً للسيادة

انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير التصريحات الأخيرة لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بشأن مؤتمر برلين المخصص لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، مؤكداً أن المؤتمر لا يستهدف فرض حلول سياسية على السودانيين وإنما يركز على حشد الدعم لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأوضح الدقير أن تصوير المؤتمر كتهديد للسيادة السودانية يعكس سوء فهم لطبيعته، مشيراً إلى أن تصريحات عقار ساهمت في خلق استقطاب غير ضروري. وأضاف أن الاجتماع الجانبي المزمع عقده على هامش المؤتمر يقتصر على نقاشات حول حماية المدنيين والدعوة إلى هدنة إنسانية، دون الدخول في تفاصيل التسوية السياسية التي تظل شأناً داخلياً.

وشدد الدقير على أن أي حديث عن حلول وطنية يجب أن يرتبط بوقف القتال وتبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين المدنيين، معتبراً أن تجاهل هذه المتطلبات يجعل الطرح غير مكتمل. وأكد أن رفض التدخلات الخارجية لا يعني استبعاد دور المجتمع الدولي في دعم هدنة إنسانية أو تسهيل عملية سياسية يقودها السودانيون، مذكراً بأن عقار نفسه سبق أن قبل بالوساطة الخارجية في مراحل تفاوضية سابقة.

واختتم الدقير حديثه بالتأكيد على أن مؤتمر برلين يركز على الجوانب الإنسانية البحتة، وأن تصويره كأداة سياسية يدخل في إطار التوظيف السياسي أكثر من كونه قراءة موضوعية.

الانتباهة