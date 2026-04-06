احتراق شقة شاعر سوداني بارز في القاهرة ونجاته بعد تدخل الدفاع المدني

اندلع حريق داخل شقة الشاعر التجاني حاج موسى في منطقة فيصل بالقاهرة، ما أدى إلى تدمير محتوياتها دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت به مصادر مقربة.

وقالت المصادر إن الحريق وقع أثناء وجود التجاني حاج موسى داخل الشقة، مشيرة إلى أنه تمكن من مغادرتها فور شعوره بارتفاع الحرارة.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى المبنى بعد الإبلاغ عن الحادث، وعملت على تأمين أسطوانات الغاز وإخماد النيران.

وأضافت المصادر أن الحريق أتلف جميع الغرف وما تحتويه من أثاث ومقتنيات شخصية تعود للشاعر وزوجته الراحلة.

وذكرت أن السلطات المصرية بدأت إجراءات التحقيق لتحديد أسباب الحريق، والتي لم تُعرف بعد.

الانتباهة