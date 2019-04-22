لص يخطف حقيبة مليئة بالعملات الأجنبية من موظف









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خطف لص حقيبة مليئة بالعملات الأجنبية من يد موظف في الطريق العام بمحلية جبل أولياء جنوب الخرطوم.

وحسب مصادر (السوداني) فإن الموظف كان يحمل حقيبته في يده، وأثناء سيره تفاجأ بلص يخطفها منه ويهرب بواسطة دراجة نارية، موضحاً أن محاولات لحاقه فشلت ما اضطره لفتح بلاغ ضده، وكشف الموظف في أقواله عند التحري أن الحقيبة بداخلها ألف دولار و400 دينار بحريني و400 ريال سعودي، مرشداً الشرطة على أوصافه، قبل أن تدون بلاغاً بالسرقة ضد مجهول وتكلف قوة من المباحث للقبض عليه.

صحيفة السوداني