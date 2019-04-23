العثور على صبي مشنوقاً على فرع شجرة داخل منزل أسرته









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أنهى صبي (14) عاماً حياته في ظروف غامضة شنقاً على فرع شجرة داخل منزل أسرته بأحد أحياء بحري.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن أحد أفراد أسرته كانوا عثروا عليه معلقاً من عنقه على الشجرة، وعند وصوله وجدته ميتاً حيث أخطر الشرطة التي حضرت قوة منها وحققت حول ملابسات الحادثة. وأضاف المصدر أن أسرة الصبي كشفت عن أنه اعتاد على اللهو بواسطة (مرجحانية) بذات الشجرة، ورجحت أن يكون التف الحبل على عنقه أثناء اللهو، عليه دونت الشرطة بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة.

صحيفة السوداني