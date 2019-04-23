تفاصيل جديدة حول عملية سرية توضح كيف جرى نقل البشير إلى سجن كوبر؟









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حسمت معلومات غاية في الدقة حصلت عليها (السوداني)، الجدل الدائر حول صحة نقل الرئيس المخلوع البشير إلى سجن كوبر قبل يومين من عدمه، ووفقاً للمعلومات فإن (3) ضباط برتب رفيعة يتبعون للقوات المسلحة نفذوا فجر “الخميس” وبطريقة سرية ووسط حراسة مشددة عملية نقل البشير إلى سجن كوبر.

وقال مصدر للصحيفة، إن قوة عسكرية بقيادة ضابطين برتبة لواء ينتميان للقوات المسلحة وآخر برتبة عميد يعمل بمكتب رئيس المجلس العسكري، أحضروا الرئيس المخلوع إلى سجن كوبر عند الساعة السادسة من صباح أمس.

وأضاف المصدر أن الرئيس وضع في زنزانة مهيأة تحتوي على “سرير” بقسم (الشرقيات)، مشيراً إلى أن هذا القسم كان مخصصاً لمعتقلي جهاز الأمن والمخابرات الوطني قبل أن يتم إجراء بعض الصيانات عليه لاحقاً، وكشف المصدر عن تأخر وصول البشير إلى سجن كوبر ليومين نتيجة لتقديرات أمنية للمجلس العسكري الانتقالي، لافتاً إلى وضع حراسة مشددة على زنزانة الرئيس المخلوع ومنع الوصول إليه أو زيارته إلا بموجب إذن من الجهة التي اعتقلته.

وفي السياق كشف ذات المصدر عن اعتقال وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق مأمون حميدة والوزير الأسبق أسامة عبد الله وايداعهما سجن كوبر مساء الاربعاء . وأشار إلى وجود (16) من رموز النظام السابق بقسم الشرقيات الذي توجد فيه زنزانة البشير، موضحاً أن أبرز تلك الرموز هم آدم الفكي والحاج عطا المنان وعبد الباسط حمزة، إلى جانب شقيقي الرئيس المخلوع عبد الله والعباس، وأضاف “المعتقلون وضعوا داخل زنازين كل اثنين معاً وآخرون وضعوا بصورة انفرادية”.

ونفى المصدر وجود القياديين بالنظام السابق علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع بسجن كوبر.

الخرطوم : محمد أزهري

صحيفة السوداني