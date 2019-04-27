مصري يكتشف وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وشقيقه.. و هكذا كان انتقامه !









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ارتكب مواطن مصري جريمة بشعة حين أقدم على قتل شقيقه بعد كشف علاقة الأخير غير الشرعية بزوجته.

وكشفت التحقيقات أن قسم شرطة بمحافظة البحيرة “شمال مصر”، تلقى إخطارًا بالحادث يفيد بوصول شاب يبلغ 35 عامًا مصابًا بطلق ناري، وتوفي فور وصوله للمستشفى في مركز بدر بالبحيرة.

وأوضحت أن شقيق المجني عليه ويبلغ 42 عامًا، هو من ارتكب الجريمة.

واعترف الجاني أمام الأمن، بارتكابه الجريمة بعد كشفه وجود علاقة غير شرعية مع زوجته، مضيفًا أنه أثناء السير في الطريق أطلق النار على شقيقه وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

صحيفة المرصد