تجمع المهنيين يحدد جدول زمني لتمرير القطارات عبر السكة حديد في منطقة الاعتصام









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قوى إعلان الحرية والتغيير

هيئة عمال السكة حديد السودانية

توضيح مشترك

تحاول جهات عديدة استعداء الشعب السوداني بتصوير أن قوى الثورة السودانية تعمل على حرمانه من الدقيق والوقود عبر قفل مسار السكة حديد في منطقة القيادة ومنع القطار من توصيل المعينات إلى مناطق الحوجة ونؤكد في قوى الحرية والتغيير ان العيش الكريم هو حق أصيل لكل مواطن وقد جاءت الثورة السودانية من أجل الحرية والكرامة.

إننا نشك في نوايا أذيال النظام السابق من استخدام ممر القطار ذريعة لإحداث الفوضى ومحاولة لفض الاعتصام ونؤكد للجميع بأن عيوننا مفتوحة في حماية اعتصامنا ومكتسبات ثورتنا كما نحذر أذيال النظام الساقط بأن أي محاولة لتهديد مكتسبات الشعب ستجد الحسم العاجل.

بعد الإتفاق مع هيئة عمال السكة حديد وبالتنسبق مع اللجان في الأرض سيتم تحديد جدول زمني لتمرير القطار عبر السكة حديد كالآتي:

السبت 27 أبريل من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

الأحد 28 أبريل من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

الاثنين 29 أبريل من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

#اعتصام_القياده_العامه

قوى إعلان الحرية والتغيير

26 أبريل 2019