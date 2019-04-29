بالصور..الإعلامية شذى عبد العال تنفصل عن زوجها القيادي بالمؤتمر الوطني الفاتح عز الدين وتتزوج من رجل أعمال يحمل الجنسية الكندية

أكملت الدكتورة والإعلامية ومقدمة البرامج بقناة النيل الأزرق شذى عبد العال, مراسم زواجها من رجل الأعمال بكري العاقب سعيد الأحمر, وسط أجواء مفعمة بالبهجة والجمال وذلك بصالة بندة بالخرطوم, وفقاً للتهنئة التي نشرتها إحدى الصحف السودانية.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لبعض مواقع التواصل الاجتماعي فقد أكد ناشطون أن العريس الوجيه بكري رجل أعمال بارز وحاصل على الجنسية الكندية.
وتشير متابعات محررة موقع النيلين إلى أن الدكتورة شذى عبد العال كانت قد انفصلت من زوجها القيادي بحزب المؤتمر الوطني والرئيس السابق للبرلمان السوداني الأستاذ الفاتح عز الدين, والذي اشتهر بإثارة الجدل في أواخر حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.
الجدير بالذكر أن الإعلامية شذى عبد العال كانت من ضمن الإعلاميين الذين اعتصموا بالقيادة العامة وقد التقطتها العدسات وهي تقف أمام مبانيي القيادة.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
11 التعليقات
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جميل بثينة
2019/04/29 at 1:28 م (UTC 2) رابط التعليق
خيرا فعلتى يا دكتورة شذى وربنا عوضك بأحسن منه وربنا يوفقكم ان شاء الله
عمر التوم
2019/05/01 at 5:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت عبيط ولا أهبل .
الزولة دي انفصلت من زماااااااان .
يعني قبل الثورة تقوم اصلا.
الاستغباء دا ضيع السودان
وددكام
2019/04/29 at 1:58 م (UTC 2) رابط التعليق
يا عالم للدرجة دى عندكم فراغ لا تتابعوا المواضيع الهائفه .
jaksa
2019/04/29 at 8:42 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههه
ألعب أعلب هههههههههههه
ست النفر
2019/04/29 at 9:07 م (UTC 2) رابط التعليق
ما شاءالله تبارك الله ..
ده الزفاف نمرة 3 ..
ولسة ..
حالة صعبة ..
صحي الاختشو ماتوا
Ghana
2019/04/30 at 7:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
معناها كان من البداية زواج مصالح عموما دليل آخر على أنه المجتمع أصبح تحت حكم الدين الكيزاني كل شيء يباع و يشترى بس لو طلع حتتطلق و ترجع
ديامي قديم
2019/05/01 at 12:19 م (UTC 2) رابط التعليق
الفاتح بلاعة
وااحد من النااس
2019/05/02 at 12:32 م (UTC 2) رابط التعليق
ده وحده كوزة وعندها شركة انتاج واستفادت من زواجها لبتاع رب رب وبعد كده طلقتو …. وما خلاص جات القيادة واتصورت معناتها ثورجية ….
وااحد من النااس
2019/05/02 at 12:34 م (UTC 2) رابط التعليق
دي وحده كوزة وعندها شركة انتاج واستفادت من زواجها لبتاع رب رب وبعد كده طلقتو …. وما خلاص جات القيادة واتصورت معناتها ثورجية ….
فيصل الغالى
2019/05/14 at 10:48 م (UTC 2) رابط التعليق
نرى في هذه الأيام وقد كثُر النفاق والكل ينافق ويحاول إظهار نفسه بأنه مع الثورة مع أنه ليس كذلك ، هؤلاء يحاولون تقديم السبت ليجدوا الأحد وخاصةً الذين يعملون في المصالح والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع الإعلام وغيره من القطاعات وذلك خوفاً من القادم أو الحكومة التي ستشكلها قوى اليسار والتي ستقوم بتطهير واسع النطاق حيث يخاف هؤلاء من فقدان مناصبهم في ظل الإرهاب الفكرى والسياسى الذى تمارسه قوى اليسار على من يعارضهم والتي أصبحت بقدرة قادر فوق الجميع مع أن وزنهم في الساحة يُماثل وزن الذبابة أو أقل قليلاً !
عارف
2019/05/26 at 12:56 م (UTC 2) رابط التعليق
وقفت أمام القيادة العامة كيدا في زوجها عشان طلقها ..طوالي طلعتوها مناضلة ..اجي يا يمه