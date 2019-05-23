الإعدام شنقاً لطبيبة قتلت “نسيبتها” بأم درمان

قضت المحكمة الجنائية بأم درمان جنوب بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على الطبيبة المتهمة بقتل والدة زوجها بضاحية المهندسين نهاية العام قبل الماضي، عقب إدانتها تحت المادة “130” القتل العمد من القانون الجنائي لسنة 1991 لتمسك أولياء الدم بالقصاص. فيما أنزلت المحكمة عقوبة السجن أربعة أعوام للمتهمة الثانية بعد إدانتها بالتستر واستلام المال المسروق.
الدم ..بالدم
تعالت أصوات أولياء الدم بعد النطق بالحكم بعبارات “يحيا العدل” و “الدم..بالدم” فيما انخرط آخرون في بكاء ونحيب بصوت عالٍ. وشهدت الجلسة أمس “الأربعاء” المحددة للنطق بالحكم في قضية مقتل زوجة رجل الأعمال “مهدي الشريف” الشهيرة بقتيلة المهندسين حضوراً كبيراً من أولياء الدم وأهل المجني عليهما وآخرين حتى ضاقت القاعة واضطر آخرون لمتابعة الجلسة وقوفاً على الأقدام.
وشهدت القاعة وجوداً مكثفاً لشرطة المحكمة والشرطة الأمنية برئاسة ضابط برتبة نقيب وجلس أفراد منهم داخل قفص الاتهام بينهم الشرطة النسائية.
صحيفة التيار الخرطوم: إنعام آدم