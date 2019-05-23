إصابات شخصين اثنين في إطلاق نار بمحيط اعتصام القيادة العامة

العين – أصيب شخصان بينهما جندي إثر إطلاق قوة مسلحة الرصاص الحي بمحيط الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.
ووفقًا لشهود عيان بحسب “العين الاخبارية” إن قوة مسلحة بادرت بإطلاق الرصاص الحي بكثافة على جنود من الشرطة العسكرية التابعة للجيش السوداني كانت مرتكزة تحت جسر النيل الازرق شمالي ساحة الاعتصام لحماية المحتجين.
وأكد الشهود تبادل إطلاق النار تحت الجسر، ما أدى الى إصابة أحد أفراد الشرطة العسكرية وآخر من المدنيين المكلفين بحراسة مداخل الاعتصام “المتاريس”.
وقال محتجون إنهم سمعوا أصوات الرصاص بكثافة مع ساعة إفطار رمضان، لكن لم يتسن لكثير منهم معرفة ما دار على وجه الدقة .
غرفة اخبار السودان