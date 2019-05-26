لرفضه الزواج بها .. فتاة تستعين بـ6 أشخاص وتخطف شابا

لجأت فتاه جامعية إلى حيلة للزواج من شاب جمعتهما علاقة عاطفية، بعد رفضه الزواج منها بحجة رفض أسرته، فاتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه وتصويره عاريًا، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.
جرى تحرير الطالب والقبض على 4 متهمين، وجاري ضبط باقي المتهمين وتولت النيابة التحقيق، بحسب إخطار من مديرية أمن القليوبية.
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهل الطالب الجامعي “ا. م.” 23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، مقيم دائرة القسم، بقيام 6 أشخاص باختطافه أثناء ذهابه للامتحان.
وتبين من تحريات العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، أن المجني عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبالفحص والتحري تيين أن الفتاة اتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه وإجباره على الزواج منها، عقب أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت بينهما لأكثر من عام.
جرى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وجرى تحرير الطالب وألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
مصراوي