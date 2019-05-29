الهندي عزالدين: الدولة العميقة دولة الشيوعيين والكيزان ما عندهم “الحبة” !!

ثبت بالأدلة القاطعة إنو (الكيزان) ما عندهم دولة عميقة ولا عندهم (الحبة) ..
دولة كانت (قاعدة كنب) .. كان رازقها الله بس ..
الدولة العميقة ثبت الآن إنها دولة الشيوعيين والبعثيين والاتحاديين و الناصريين الجوا أول أمس .. !!
الجرايد اليوم (الأربعاء) كلها ما طالعة ..
والسبب إنو مطابع تابعة لجهاز الأمن والقوات المسلحة ما عندها جهاز (CTP) البحوِّل الجريدة من الكمبيوتر ل(بليت) معدني ، ومنه للمطبعة ، أي التجهيز قبل الطباعي ، أو عندهم لكنه متعطل ، إهمال وعدم متابعة . ومعظم الجرايد بتعمل التجهيز الطباعي دا في السوق .. في ماكينة تتبع لناشر صحيفة (الجريدة) المهندس عوض ، أو في محلات أخرى جميعها مضربة !!
هل الجهات المختصة عسكرية وأمنية و سياسية لم تتحسب منذ صباح أمس لهذا الأمر بالغ الإحراج للمجلس العسكري .. للفريق البرهان .. و الفريق حميدتي شخصياً ؟؟!
لما الخرطوم تصبح الصباح وما تلقى جريدة ، تبقى فضيحة للدولة .. للمجلس العسكري الحاكم ، مع إنو ناس الجرايد عملوا العليهم وطلعوا جرايدهم ، و كتبوا مقالاتهم وأخبارهم ، ورسلوها المطابع ( عشان ما يغشكم بكرة صحفي صغيِّر يقول ليكم نحنا مضربين وما اشتغلنا الجرايد) .
أنا شخصياً كتبت مقالي من (العصر) ، كنت بكتب بالليل عادة ، دا معناها شنو ؟؟
أربعة أو خمسة عمال (سي تي بي ) يوقفوا إعلام البلد ؟؟ والبلد حاكمها مجلس عسكري فيهو جنرالات استخبارات و أمن ؟!
دي فضيحة ما بعدها فضيحة !!
وبعد دا يقول ليك : اعتصام القياده (بالهاء !!) .. لم تسقط بعد !!
الهندي عزالدين