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جرائم وحوادث

2019/05/29

2019/05/29


مقتل مواطنة وجنينها بالرصاص في الخرطوم



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قتلت مواطنة وجنينها في إطلاق نارٍ اليوم”الأربعاء” في شارع النيل بالخرطوم على أثر اشتباكات بين الجيش ومتفلتين.

وقالت لجنة إطباء السودان المركزية في بيانٍ صادر حصل”باج نيوز” على نسخة منه إنّ الثائرة ميادة وجنينها ارتقت روحهما نتيجة إصابتهما برصاصة طائشة في اشتباكٍ بين الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل بالخرطوم.

وأوضحت اللجنة أنّ الاشتباك نتج عنه إصابات متفاوتة بين الثوار يتم إسعافها حاليًا.

ومنذ أبريل الماضي يتظاهر الآلاف أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان على مدى”30″ عامًا.

الخرطوم: باج نيوز

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