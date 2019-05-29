عسكري جيش في حالة سكر يطلق أعيرة نارية من سلاحه في شارع النيل يؤدي لوفاة المواطنة “ميادة جون”

إثر مشاجرة بين أفراد من القوات المسلحة ومواطنيين بشارع النيل يوم الأربعاء ( أسفل كوبري النيل الأزرق من الناحية الجنوبية)، قام أحد الأفراد يتبع للواء الدفاع والخدمات والذي كان في حالة سكر ، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي فأصاب المواطنة (ميادة جون) في رأسها مما أدى لوفاتها في الحال ، كما أصيب أحد المواطنين في رجله بالإضافة لإصابة جندي أخر في رجله أيضا…
تم إحتواء الموقف والقبض علي الجاني وإسعاف المصاب ونقل جثمان المواطنة المتوفية إلي المشرحة .
تؤكد القوات المسلحة ان هذا الحادث فردي و معزول وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل التدابير اللازمة التي تحفظ الأمن وتحمي المواطنيين .. الرحمة و الغفران للمتوفية وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين.
مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة 29 مايو 2019 م