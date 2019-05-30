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جرائم وحوادث

2019/05/30

2019/05/30


يحدث الان : مقتل شاب في شارع النيل ومحتجون يحاصرون قسم شرطة بري في الخرطوم



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قالت مصادر محلية في الخرطوم ان شاب لقى مصرعه رميا بالرصاص فجر اليوم الخميس في شارع النيل بعد ساعات من مقتل واصابة عشرات الاشخاص برصاص مسلح .
وذكرت المصادر لموقع اخبار السودان ان الشاب عزمي فتحي الصادق لقى مصرعه في شارع النيل (بيتش بري ) فجر اليوم ما ادى الى تجمع أسرة الضحية وبرفقة محتجين بالمنطقة وقاموا بمحاصرة قسم بري بغرض عدم فرار الجاني داخل قسم الشرطة .
وافادت المصادر ان المسلح ضابط شرطة اقدم على اطلاق النار صوب الشاب القتيل اثر مشاجرة عنيفة مشيرة الى وجود مشاكل سابقة بين الطرفين .

صحيفة السوداني

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