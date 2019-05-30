يحدث الان : مقتل شاب في شارع النيل ومحتجون يحاصرون قسم شرطة بري في الخرطوم

قالت مصادر محلية في الخرطوم ان شاب لقى مصرعه رميا بالرصاص فجر اليوم الخميس في شارع النيل بعد ساعات من مقتل واصابة عشرات الاشخاص برصاص مسلح .
وذكرت المصادر لموقع اخبار السودان ان الشاب عزمي فتحي الصادق لقى مصرعه في شارع النيل (بيتش بري ) فجر اليوم ما ادى الى تجمع أسرة الضحية وبرفقة محتجين بالمنطقة وقاموا بمحاصرة قسم بري بغرض عدم فرار الجاني داخل قسم الشرطة .
وافادت المصادر ان المسلح ضابط شرطة اقدم على اطلاق النار صوب الشاب القتيل اثر مشاجرة عنيفة مشيرة الى وجود مشاكل سابقة بين الطرفين .
صحيفة السوداني