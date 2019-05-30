تحالف الشباب الثوري يحذر من حالة الاستقطاب الخارجي

حذر تحالف الشباب الثوري من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي التي تمر بها البلاد، ودعا إلى ضرورة الاتفاق حول حد أدنى للانتقال إلى مؤسسات الفترة الانتقالية وصولاً إلى التحول الديمقراطي المنشود.
وأوضح رئيس التحالف خطاب إبراهيم وداعة، في منبر “وكالة السودان للأنباء”، يوم الخميس أن إغلاق باب الحوار والتفاوض لا يخدم القضية الوطنية، داعياً إلى ضرورة إشراك جميع مكونات الشعب السوداني في تشكيل مستقبل السودان، مبيناً أن ثورة 19 ديسمبر جاءت نتيجة لتراكم نضالي مستمر شارك فيه كل شباب السودان ويستهدف قيام دولة سودانية قومية مدنية وديمقراطية.
وقال خطاب إن التحالف يعمل من أجل تأسيس مشروع وطني يتراضى عليه الجميع لا مجال فيه للإقصاء، مشيرا إلى أن التحالف يضم في داخله أكثر من 24 جسما، وأضاف أن مبادرة المصالحة السودانية التي طرحها التحالف تهدف لتأسيس رؤية شبابية تحقق آمال وطموحات أهل السودان في الإصلاح والتغيير.
ودعا رئيس تحالف الشباب الثوري إلى ضرورة وقف التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية في البلاد، مبينا أن هذه الأفعال من شأنها خدمة أهداف الثورة المضادة، مؤكدا استعداد التحالف للتفاكر حول هذه المبادرة مع جميع المكونات السياسية.
شبكة الشروق