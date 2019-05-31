مسيرة التوافق السياسي تؤكد دعمها للمجلس العسكري

أكد قطاعات من المجتمع السوداني ممثلة في “الإدارة الاهلية والمرأة والشباب والطلاب والإدارة الاهلية ومنظمات المجتمع المدني” دعمهم وتأييدهم ومساندتهم للمجلس العسكري الانتقالي وذلك من خلال مسيرة مليونية التوافق السياسي التي نظمت مساء الجمعة من امام حدائق القصر الجمهوري وعلى امتداد شارع القصر وعقب الأفطار الرمضاني الذي نظم علي شرف هذه المسيرة .
شيخ الطريقة التجانية موسي حسين عبدالله تحدث ممثلا للطرق الصوفية داعيا اهل السودان للوحدة والتوافق وتغليب مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية مشيرا الى ان الطرق الصوفية ظلت تقوم بدورها تجاه المجتمع من خلال نشر الوعي والدعوة والوسطية .
كما اشاد بجهود القوات المسلحة وكافة الأجهزة النظامية مؤكدا دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكري الانتقالي وقال “نفوض المجلس العسكري الانتقالي للقيام بمهامه وتكوين حكومة انتقالية والوصول الى انتخابات شفافة ونذيهة” .
ممثلة المراة المهندسة فدوي علي اشادت بجهود القوات المسلحة والدعم السريع وكافة القوات النظامية وهي تطلع بدورها في حفظ أمن واستقرار البلاد وقالت ” اننا نفوض المجلس العسكري الإنتقالي بتعيين رئيس وزراء مستقل وتشكيل مجلس وزراء من الكفأءات وتكوين مجلس تشريعي من كافة الاحزاب والقوى السياسية ” .
وناشدة المهندسة فدوي ممثلة المرأة المجلس العسكري الإنتقالي بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع .
السلطان احمد حسين علي دينار سلطان دارفور امتدح دور القوات المسلحة وكافة القوات النظامية مؤكدا دعم ومساندة الإدارة الاهلية للمجلس العسكري الانتقالي واضاف “نعلن انحيازنا الكامل للمجلس العسكري الإنتقالي” .
واردف قائلا ان الصورة التي امامنا لاتحتاج الى حديث وهي معبرة وان الجميع جاء من اجل التأكيد علي دعم ومساندة المجلس العسكري من اجل سودان جديد يسع الجميع .
فيما جدد ممثل الشباب الاستاذ وائل عبد الإله دعم الشباب ومساندتهم للمجلس العسكري الإنتقالي داعيا الى ضرورة الوصول الي تكوين مجلس وزراء بتوافق الجميع وكذلك المجلس التشريعي واشراك كافة القوي السياسية والاحزاب دون استثناء لاحد .
واضاف قائلا” لا نريدها مدنية عبر طاولة المفاوضات نريدها مدنية بمشاركة كافة الشعب السوداني نريدها مدنية منتخبة “.
الخرطوم 31-5-2019م (سونا)