مخرج سينمائي يؤكد وجود الرئيس المعزول عمر البشير بسجن كوبر ويكتشف بأنه (…) مما أغضبه

قال المخرج السينمائي السوداني د. وجدي كامل أنه تأكد من وجود الرئيس المعزول عمر البشير داخل سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وكتب وجدي يوم الجمعة على حسابه بموفع فيسبوك بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (قبل حوالي النصف ساعة وبينما كنت امر بالعربة بمحازاة البوابة الجانبية ( بوابة العربات) لسجن كوبر لاحظت خروج عربة تخرج من السجن ويقودها ضابط ( أتحفظ عن توصيف العربة والضابط لأسباب اخلاقية ) ولاحظت بالمراة انه قدم الى الطريق الذي اسلكه والمؤدي الي قلب بحري. تعمدت الأبطاء والزوغان حتى تكون العربة والرجل بمحازاتي تماما. وحدثت ما اردتها من محادثة معه. بتفاصيل كثيرة ونحن ننتظر العلامة الخضراء للترافيك.
تاكدت من وجود الطاغية وعدد من رفاقه بالسجن بعد ان اقسم لى الرجل الطيب وزاد لى انهم اخرجوهم للتو للهواء امام محابسهم وأكد لي انه لا تواصل بينهم ابدا . الحاجة اللي زعلتني وقالها لي انو. الطاغية ما متجرس).
معتصم السر/الخرطوم/النيلين