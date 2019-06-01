نهاية صادمة لباكستانية مارست الجنس مع رجل غير زوجها وأصيبت بالإيدز !









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قام رجل باكستاني بخنق زوجته المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية حتى الموت في مدينة أثبتت فيها صحة إصابة مئات الأشخاص – معظمهم من الأطفال – في غضون أسابيع.

ويقال إن الرجل قتل زوجته بحبل وعلقها في شجرة خارج منزله ، بعد أن اتهمها بأنها كانت على علاقة غرامية عندما أصيبت بالفيروس ، وفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية .

وقال ضابط شرطة في شيكاربور إن الضحية ، وهي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 32 عامًا ، أثبتت إصابتها بالفيروس في الأيام الأخيرة.

وأضاف أن المشتبه به هو الآن قيد الاحتجاز يواجه تهم القتل.

جدير بالذكر أنه قد تم اكتشاف 700 حالة مصابة بالفيروس في شيكاربور ، وأكثر من نصف المصابين هم أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات .

وصل خبراء منظمة الصحة العالمية إلى باكستان يوم الثلاثاء لمحاولتهم احتواء المرض.

وقالوا إن العاملين في مجال الصحة “سيقدمون الخبرة الفنية ويوفرون الإبر والمحاقن التي تستخدم مرة واحدة “.

صحيفة المرصد