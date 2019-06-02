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أبرز العناوين

2019/06/02

2019/06/02


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2019م



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الصيحة:

* حميدتي: نسعى لحكومة مدنية بالقانون ومشاركة الجميع

* تجمع المهنيين: شارع النيل خارج حدود الاعتصام

* الشرطة تكشف تفاصيل حادثة (سوق البصل) بأم درمان

الإنتباهة:

* شهيد وإصابات بالرصاص في إخلاء (كولمبيا)

* حميدتي: (مدنية حالياً تعني الفوضى)

* (المهنيون): المجلس يخطط لفض الاعتصام

الجريدة:

* تجمع المهنيين: المجلس العسكري يخطط لفض الاعتصام

* عصابة نظاميين تقتل مواطناً في سوق أم درمان

* إصابة عشرة أشخاص على يد القوات النظامية بشارع النيل

السوداني:

* تجمع المهنيين: (العسكري) يخطط لفض الاعتصام بالقوة

* حميدتي: المخطط الممنهج ضد الدعم السريع وقائدها لا يخيفنا

* القمة الإسلامية: ندعم خيار الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله

* (الخارجية) تكشف سبب استدعاء سفير السودان بالدوحة

* الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن بالرصاص بسوق أم درمان

* قوى الحرية تدعو للمشاركة في صلاة العيد بميادين الاعتصام

المجهر:

* (حميدتي): حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية تعني الفوضى

* مصرع مواطن بالرصاص في عملية تنظيف منطقة (كولمبيا) بشارع النيل

* قمة التعاون الإسلامي تقرر عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

* تجمع المهنيين: المنطقة المعروفة بـ(كولمبيا) وشارع النيل خارج خريطة الاعتصام

* أمريكا: المجلس العسكري لم يشكل ليحكم السودان وعليه نقل السلطة للمدنيين

* شرطي ونظاميان بالمعاش يطلقون النار عشوائياً ويقتلون مواطناً بسوق أم درمان

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1 التعليقات

      1. 1
        الزعيم

        2019/06/02 at 1:36 م (UTC 2) رابط التعليق

        الجريدة:

        * تجمع المهنيين: المجلس العسكري يخطط لفض الاعتصام

        * عصابة نظاميين تقتل مواطناً في سوق أم درمان

        * إصابة عشرة أشخاص على يد القوات النظامية بشارع النيل@@@

        تحس مرات انو الجريده دي ما سودانيه وضد الوطن طواااالي
        ومافي اي اخبار سمحه عن البلد بتجيبها الا ربما ما ندر

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