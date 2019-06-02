أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2019م

الصيحة:
* حميدتي: نسعى لحكومة مدنية بالقانون ومشاركة الجميع
* تجمع المهنيين: شارع النيل خارج حدود الاعتصام
* الشرطة تكشف تفاصيل حادثة (سوق البصل) بأم درمان
الإنتباهة:
* شهيد وإصابات بالرصاص في إخلاء (كولمبيا)
* حميدتي: (مدنية حالياً تعني الفوضى)
* (المهنيون): المجلس يخطط لفض الاعتصام
الجريدة:
* تجمع المهنيين: المجلس العسكري يخطط لفض الاعتصام
* عصابة نظاميين تقتل مواطناً في سوق أم درمان
* إصابة عشرة أشخاص على يد القوات النظامية بشارع النيل
السوداني:
* تجمع المهنيين: (العسكري) يخطط لفض الاعتصام بالقوة
* حميدتي: المخطط الممنهج ضد الدعم السريع وقائدها لا يخيفنا
* القمة الإسلامية: ندعم خيار الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله
* (الخارجية) تكشف سبب استدعاء سفير السودان بالدوحة
* الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن بالرصاص بسوق أم درمان
* قوى الحرية تدعو للمشاركة في صلاة العيد بميادين الاعتصام
المجهر:
* (حميدتي): حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية تعني الفوضى
* مصرع مواطن بالرصاص في عملية تنظيف منطقة (كولمبيا) بشارع النيل
* قمة التعاون الإسلامي تقرر عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
* تجمع المهنيين: المنطقة المعروفة بـ(كولمبيا) وشارع النيل خارج خريطة الاعتصام
* أمريكا: المجلس العسكري لم يشكل ليحكم السودان وعليه نقل السلطة للمدنيين
* شرطي ونظاميان بالمعاش يطلقون النار عشوائياً ويقتلون مواطناً بسوق أم درمان
كوش نيوز
1 التعليقات
الزعيم
2019/06/02 at 1:36 م (UTC 2) رابط التعليق
الجريدة:
* تجمع المهنيين: المجلس العسكري يخطط لفض الاعتصام
* عصابة نظاميين تقتل مواطناً في سوق أم درمان
* إصابة عشرة أشخاص على يد القوات النظامية بشارع النيل@@@
تحس مرات انو الجريده دي ما سودانيه وضد الوطن طواااالي
ومافي اي اخبار سمحه عن البلد بتجيبها الا ربما ما ندر