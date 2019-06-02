المباحث تلقى القبض على متهمين بسرقة صيدلية

تمكنت مباحث قسم شرطة المهدية من القبض على اثنين من المتهمين قاما بسرقة صيدلية بمنطقة الثورة الحارة الثامنة بواسطة عربة أمجاد .
وتشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم الى انه أثناء تمشيط فريق المباحث لدائرة الاختصاص تم الاشتباه في اثنين من المتهين يستغلان مركبة أمجاد ويحملان كيسا به بعض المقتنيات من الكريمات والعطور وبوصولهما للقسم تصادف وجود الشاكية صاحبة صيدلية بالحارة الثامنة بالقسم لفتح بلاغ في الواقعة حيث تعرفت على المتهمين والمسروقات، مشيرة الى حضور المتهمين للصيدلية والتظاهر بشراء كريمات بقيمة (800) جنيه حيث قام المتهم الآخر بأخذ (2) دستة كريمات بقيمة (21) الف جنيه ومن خلال التحري أقر سائق الامجاد أن المتهمين يقومان باستئجار العربة بمبلغ (100) في الساعة ويقومان بدخول الصيدليات والسوبر ماركت بمختلف مناطق الولاية تم فتح بلاغ تحت المادة (174) من القانون الجنائي توطئة لتقديمهما للعدالة.
سونا