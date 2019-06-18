إعادة إعلان المتحري في قضية متهم بقتل رجل بـ(9) طعنات

أعادت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حاتم علي أمس إعلان المتحري مع تحذيره من الغياب عن الجلسة المعلنة في قضية المتهم بقتل رجل بـ(٩) طعنات، وذلك إثر نقاش دار بينهما بسبب مبلغ مالي، حيث كان مسرح الجريمة الشارع العام منطقة «المايقوما « بالحاج يوسف.
وكان من المفترض أن تستمع المحكمة في جلسة أمس لإفادات المتحري في القضية، حيث حددت المحكمة جلسة لاحقة للسير في إجراءات في الدعوي، والتي تتلخص وقائعها الأولية في أن نقاشاً كان قد وقع بين المتهم والمجني عليه حول مبلغ (٣) آلاف جنيه، وتحول النقاش إلى مشاجرة استل على إثرها المتهم سكينا وسدد بها عدة طعنات للمجني عليه أودت بحياته في الحال، فيما أُصيب المتهم بجروح سطحية على يده، فاستعان المتهم عندها بسائق ركشة لإسعافه إلى المستشفى حيث اتضح أن سائق الركشة نظامي، فدخل مع المتهم في نقاش لمعرفة تفاصيل ما حدث إلا أن المتهم سدد له طعنة أُصيب على إثرها بجروح، وكثفت الشرطة تحرياتها وتم القبض على المتهم، وتم أخذ الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وباكتمال كافة التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة تحت نص المادة (١٣٠) من القانون الجنائي القتل العمد.
الحاج يوسف: تسنيم جدو