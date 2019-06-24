السُّلطات تُحرِّر (54) ضحية من عصابة إتجار بالبشر

ضَبطت إدارة مُكافحة الإتجار بالبشر بشرطة التّحقيقات الجنائية الفيدرالية، شبكة إجرامية تضم (9) مُتّهمين تَعمل في تجنيد وإيواء ضحايا الإتجار بالبشر ونقلهم إلى دول الجوار.
وكَشَفَ مدير إدارة الإتجار بالبشر العقيد شرطة علي هبيلا أبو هنية، أنّه فور ورود معلوماتٍ بوجود الشبكة الإجرامية، تَمّ تكوين فريقٍ من الإدارة برئاسة ضابط، وتَمّ تحرير (54) من ضحايا الإتجار بالبشر غرب أم درمان جُلّهم من النساء وعُثر بحوزتهم على تذاكر سفر وفيش بغرض تسفيرهم الى الخارج،
وأضاف أنّه تَمّ الاتصال بالجهات ذات الصلة والتّنسيق معها لمُعالجة أوضاع الضحايا، وأشاد باهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في مُكافحة الجرائم المُنظّمة، خَاصّةً الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأكّد جاهزية إدارته لمُحاربة الظواهر السالبة والحَدِّ منها.
الصيحة