حبس ربة منزل وزوجها: «استدرجا العشيق وخنقاه حتى الموت»

قررت نيابة القناطر الخيرية، الثلاثاء، حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بقتل عشيقها بمساعدة زوجها بعد استدراجه لمسكنهما، وقاما بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
كان المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية على مياه النيل بناحية الجزيرة دائرة المركز لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهريه بها، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، ولم يعثر معه على أية أوراق تفيد في تحديد شخصيته.
وفي وقت لاحق حضر لديوان المركز زوجه المتوفى وتدعى «ش ح س» 30 سنة ربة منزل وشقيقيه كل من «ك ع م» 35 سنة و«ع» 38 سنة، سائق، وقاموا بالتعرف على جثة المتوفي وقرروا أنها للمدعو «م ع م» سن 37 سائق مقيم بمنطقة مدينه نصر بالقاهرة.
وأفادوا بتغيب المتوفي عقب خروجه متوجهاً لعمله بتاريخ الأربعاء الموافق 15/5/2019 مستقلاً السيارة خاصته وعدم قيامهم بتحرير محضر بذلك وأضافوا بسابقة عثورهم على سيارته بتاريخ 19/5/2019 متوقفة بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنه، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «ن م ا» سن 36 ربة منزل وزوجها «ش ج ا» تاجر ملابس.
تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وألقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا ا تفصيلياً بارتكاب الواقعة، حيث قررت الأولي وجود علاقه عاطفيه بينها وبين المجني عليه منذ عدة أشهر وأثناء ذلك ساور زوجها ( المتهم الثاني ) الشك والريبة في سلوكها لتعدد المكالمات الهاتفية لها ولدي قيامه بمواجهتها بذلك اقرت له بتلك العلاقة، فعقد العزم على الانتقام والتخلص من المجني عليه، وطلب منها استدراجه بطلب حضوره لمسكنها لعدم تواجد زوجها وعقب حضوره فوجئ بتواجد المتهم الثاني بالمنزل والذي قام بالإجهاز عليه مستخدماً يده بكتم نفسه إلى أن وافته المنية.
وقام المتهم الثاني والأولى بنقل جثة المجني عليه مساء اليوم التالي ووضعها بالحقيبة الخلفية للسيارة خاصته، وقاما باستقلالها وتولي الثاني قيادتها وتوجها إلى منطقة الوراق، وقاما بإلقاء الجثة في مياه نهر النيل، ثم قاما بترك السيارة بإحدى الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنه للتضليل.
وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت القرار السابق.
المصري اليوم