ضبط (45.000) حبة ترامادول بغرب كردفان

ضبطت شعبة الاستخبارات باللواء (90) مشاة هجليج التابع للفرقة (22) مشاة بغرب كردفان، (45.000) ألف حبة ترمادول مخدرة (خرشة) تقدر قيمتها بـ (2.3) مليون جنيه، بجانب عملات سودانية وأجنبية في طريقها للخرطوم.
ووقف والي غرب كردفان، قائد الفرقة (22) مشاة اللواء الركن عبد الله محمد عبد الله برفقة لجنة أمن الولاية على المضبوطات. وأشاد بالإنجاز الذي تحقق، وأكد أن الأجهزة الأمنية مضطلعة بدورها على الوجه الأكمل وستظل العين الساهرة والأمينة على مكتسبات الوطن والمواطنين وممتلكاتهم.
وشدّد على حرص لجنة أمن الولاية على أمن وسلامة مواطنيها ولا تهاون في مراقبة وحماية الحدود .
الصيحة