الشرطة تكشف تفاصيل مقتل شاب لصديقه في خلاف حول (6) آلاف جنيه

كشفت شرطة شرق النيل تفاصيل التحقيق مع شاب متهم بقتل صديقه بـ(9) طعنات في خلاف حول (6) آلاف جنيه ، بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف. وقال المتحري رائد شرطة “عثمان حسن عثمان” عند مثوله أمام محكمة الحاج يوسف الجنائية برئاسة القاضي “نصر الدين بابكر الهادي الجمري” إن الشاكي أبلغ قسم شرطة حلة كوكو بأن المتهم الماثل أمام المحكمة قتل شقيقه، وأنه بموجب البلاغ تم إرسال الملازم شرطة “مجاهد الأمين” إلى مسرح الجريمة حيث وجد المجني عليه طريح الأرض لافتاً إلى أن نبضه كان ضعيفاً، وأسعف المجني عليه بموجب أورنيك (8) جنائي إلى أحد المستشفيات حيث تم إنعاشه بيد أنه لم يستجب وتوفي.
وأثبت التقرير الطبي الأول وجود طعنات بآلة حادة في الصدر والظهر وأجزاء أخرى من الجسم، وأفاد المتحرّي أنه تم التحرز على المعروضات بمسرح الحادثة وذكر الرائد بأنه بعد ذلك كلف بمتابعة التحريات بناء على توجيهات من رئيس القسم العقيد “إبراهيم حسن الصادق” لافتاً إلى أنه زار مسرح الحادثة إضافة إلى أنه قام بإعادة استجواب المتهم. وتلا المتحري أقوال المتهم المدونة في يوميته وجاءت في أقواله أنه في يوم الحادثة عند الساعة الثالثة ظهراً التقى بأشخاص في الطريق ومن ثم توجه إلى منطقة التكامل؛ مكان يطلق عليه طريق الموت لإحضار خمر. وذكر المتهم في أقواله أنه يشرب الخمر عند عودته إلى المايقوما حيث يقيم وعندها التقى بالمجني عليه، موضحاً بأن لديه مبلغ (6) آلاف جنيه بطرف المجنيّ عليه، لافتاً في أقواله إلى أن هنالك تعاملاً مالياً بينهما، وقال إنه عندما التقى بالمجني عليه طالبه برد المبلغ الذي بطرفه:(القروش طولت عندك أدينى قروشي) ورد المجني عليه: (هسّي ما عندي) وقام بدفره موضحاً أنه أخرج السكين وطعن المجني عليه، وذهب تاركاً المجني عليه، وأن المجني كان يقول(آه).
وجاء في أقوال المتهم أيضاً أنه أثناء عراكه مع المجني عليه أصيب بجرح في يده، وأوقف ركشة كانت بالجوار ليسعف نفسه بيد أنه اختلف مع سائق الركشة حول مبلغ التوصيل ودخل في نقاش مع سائق الركشة، وعندها قال له السائق:(أنا في الحكومة). وأضاف المتهم أنه أثناء نقاشه مع سائق الركشة قام بطعنه عدة طعنات بالسكين أيضاً، لافتاً إلى أنه بعد ذلك توجه إلى منزله وبعد برهة جاءت دورية الشرطة وألقت القبض عليه .وبتلاوة المتحري لأقواله أكد المتهم أقواله المدونة في يومية المتحري. وأشار المتحري بأن المتهم دوّن اعترافاً قضائياً وقدم مستندات اتهام عبارة عن )سي دي) يوضح تمثيل المتهم للجريمة إلى جانب عينات الدم حيث أثبت تقرير المعامل الجنائية تطابق دماء المجني عليه مع الدماء على ملابس المتهم، شهادة الوفاة، أورنيك (8) جنائي أسعف به المجني عليه، العينة الترابية، أداة الجريمة (السكين) ، مسرح الحادثة بجانب التقرير الشرعي، حيث أكد د.”هشام محمد صالح” بمشرحة الأكاديمي وجود عدة طعنات وجروح بآلة حادة صلبة. وبسماع المحكمة لأقوال المتحرّي حددت المحكمة جلسة لاحقاً للسير في إجراءات القضية.
المجهر