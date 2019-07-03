معاناة عبد الرحيم محمد حسين مع المرض داخل السجن الاتحادي

النزيل بالجناح السياسي عبد الرحيم محمد حسين يعد من أوائل الذين ألقى القبض عليهم من رموز الإنقاذ وهو من أقرب المقربين للرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، وبعد إلقاء القبض عليه ووضعه في السجن الاتحادي بكوبر ظل يتناول أدوية السكري الذي يعاني منه قبل دخوله السجن الاتحادي، كما عاودته آلام الظهر.
وتحرص أسرته المكونة من زوجتين حسب صحيفة الدار، على مده بالمأكولات المناسبة لمرض السكر وآلام الظهر ونصحه الطبيب بالنوم في فراش صلب وتقوم أسرته بزيارته خلال الفترة الماضية إلا أن الزيارات موقوفة حالياً إلى حين ترتيبات جديدة تضعها إدارة السجن إلا أنها تسمح له مع النزلاء السياسيين بإدخال الملابس لهم والمأكولات والأدوية كما تحرص إدارة السجن على توفير الكشف الطبي له ولبقية النزلاء.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Abu Ahmed
2019/07/03 at 1:32 م (UTC 2) رابط التعليق
خلي المجمجة ياعبودي …السكري دا عادي الناس كلها متعايشة معاهو والفقرانين باكلو ساااكت لأنو ماعندهم خيارات
أما وجع الضهر الناس دي معظمها قضاريف وماكلين الألم وجاريين في أكل عيشهم ….
أثبت