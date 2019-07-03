نجل فنان معروف ينال (علقة ساخنة)

نَالَ نجل فنانٍ كبيرٍ، علّقة سَاخنةً من مجموعة شباب كانوا مُتواجدين بمُطعمٍ شهيرٍ في الخُرطوم بحري مساء أمس الأول، وَلَم يَفلت مِن بين أيديهم إلا بعد أن تدخّل المُتواجدون بالمطعم.
وتعود الحادثة حسب ما رواها شَاهد عِيان أنّ مجموعة من الشباب المُتواجدين بالمطعم دَارَ بينهم نقاشٌ حول الوضع السِّياسي الراهن، فَمَا كَانَ من نجل الفنان إلا أن قام من طاولته ووجّه لهم إساءات، مُخالفاً إيّاهم الرأي فيما كانوا يتناقشون حَوله، وجاء رَدّ الشباب بلكماتٍ على وجههِ ليتدخّل المُتواجدون لفض المَعركة التي كان الخاسر فيها نجل المطرب.
الخرطوم: تفاؤل العامري
صحيفة السوداني