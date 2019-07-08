ضبط سلع استهلاكية منتهية الصلاحية بكسلا

ضبط تيم مشترك من إدارة المخالفات بولاية كسلا كميات كبيرة من السلع والمواد الاستهلاكية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، بناءً على الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين، على خلفية حملات مكثفة داخل سوق كسلا.
ووقف والي الولاية المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد، على الإنجاز الذي حققته إدارة المخالفات.
وتوعد الوالي المخالفين بمحاسبتهم وتطبيق عقوبات رادعة تجاههم، ودعا إلى تحكيم الضمير وأن يكون المواطن على قدر المسؤولية والتعاون مع السلطات في مراقبة الأسواق وعدم السماح للتجار ببيع المواد الفاسدة، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي في كيفية التعامل مع شراء واستخدام السلع، وأكد أن لا مجاملة في صحة المواطن التي تعتبر الأساس.
السوداني