التحقيق حول ملابسات وفاة سيدتين في ظروف غامضة

تحقق شرطة الحاج يوسف حول ملابسات مصرع سيدتين في ظروف غامضة في حادثين منفصلين. ونقلت مصادر أن فتاة لقيت حتفها في ظروف غامضة وذلك بعد أن اعتدى عليها خطيبها بالضرب مسبباً لها الاذى، لتقوم اسرتها بنقلها للمستفى وعقب تماثلها للشفاء احضرت للمنزل الا أن حالتها مؤخراً انتكست ولقيت حتفها وذلك بدائرة اختصاص التكامل .
ومن جهة اخرى لقيت أرملة تقيم بكرتون كسلا مصرعها وذلك عقب تعرضها للضرب من قبل احد اقارب زوجها المتوفى وحسب المعلومات الواردة فإن الارملة تقيم بمنزل الزوجية وانها تعرضت للضرب ما اودى بحياتها ليتم اتخاذ التدابير اللازمة وتدوين بلاغات وشرعت الشرطة في التحقيق حول ملابسات .
الانتباهة