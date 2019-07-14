“حمدوك” يوافق على تولي رئاسة وزراء الفترة الانتقالية

أكدت مصادر مطلعة موافقة د. “عبد الله حمدوك” على تولي منصب رئيس الوزراء المرشح خلال الفترة الانتقالية، مشيرة إلى أنه أبدى موافقته على تولى المنصب بعد تشاور مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وقالت المصادر بحسب موقع (بلاد النيلين) ،إن الحزب الشيوعي أبدى اعتراضه على تولي “حمدوك” لمنصب رئاسة الوزراء، مفضلا مرشحه “مضوى إبراهيم”، مشيرة إلى بروز مرشح آخر لرئاسة الوزراء وهو رئيس حزب المؤتمر السوداني “عمر الدقير” إلا أنه يواجه اعتراضاً آخر من قبل حزبي الأمة القومي والاتحادي.
وكانت مصادر مقربة من المجلس العسكري كشفت لـ (بلاد النيلين) عن اجتماع التأم صباح (الخميس) الماضي بين رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” و”حمدوك”، طلب الأخير عقب نهاية الاجتماع مهلة 24 ساعة للرد على قبول المنصب من عدمه.
يشار إلي أن “حمدوك” وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم (الثلاثاء) ودخل في اجتماعات بالقصر الجمهوري مع المجلس العسكري لإقناعه بتولي منصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية.
المجهر