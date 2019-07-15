موقع استخباراتي يكشف كيف تتم عملية التجسس على الانترنت والهواتف المحمولة في الدول

كشف تقرير استخباراتي عن حقيبة صغيرة الحجم يمكن إخفاؤها في المقعد الخلفي للسيارة، ويبدأ من خلالها مراقبة مئات الهواتف المحمولة في المنطقة المجاورة عندما يتم تشغيل الجهاز، كما يتم من خلاله تسجيل المحادثات الخاصة بالأفراد والرسائل النصية.
أدوات تجسس
ويعتبر الجهاز واحد من عدة أدوات تجسس تم تصنيعها من قبل شركة “سمبتيان” الصينية، ويتم تسوقيها تحت ستار شركة تسمى “آي نكست” وفقاً لـ”إنترسبت” الاستخبارية”.
ونقل التقرير عن ممثل للشركة الصينية أنه في نطاق مراقبة رسائل البريد الإلكتروني، أمكن تقديم نظام مراقبة جماعي يخلق شبكة رقمية تغطي جميع سكانها، وتم تصميم نظام منفصل للمراقبة الشاملة، باسم ”إيجيز“ لمراقبة استخدام الهاتف والإنترنت.
أربعة أنظمة مختلفة
وتنقل ”إنترسبت“ عن وثائق الشركة، أنها بصدد استحواذ أربعة أنظمة مختلفة: ”إيجيز“ و“أولت“ و“هوك آي“ و“فالكون“.
النظام الأول”إيجز” يتم تثبيته داخل شبكات الهاتف والإنترنت، حيث يستخدم لجمع سجلات البريد الإلكتروني للأشخاص والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية ومواقع الهواتف المحمولة وتاريخ تصفح الإنترنت بشكل سري.
مراقبة 200 هاتف
أما أجهزة ”أولت“ و“فالكون“ فهي أصغر حجمًا، محمولة وتركز فقط على اتصالات الهاتف المحمول. فهي بحجم حقيبة سفر ويمكن تشغيلها من سيارة، أو من شقة تطل على ميدان المدينة، وهذا الجهاز لديه القدرة على مراقبة 200 هاتف مختلف في نفس الوقت، وعندما يتم تشغيله فإنه ”سيجبر جميع الهواتف المحمولة القريبة وغيرها من أجهزة البيانات الخلوية على الاتصال به“.
”هوك آي“ هو منصة محمولة قائمة على الكاميرا تضم تقنية التعرف على الوجه، بحيث يمسح الأشخاص أثناء سيرهم عبر الكاميرا ومقارنة صور وجوههم بالصور الموجودة في قواعد بيانات متعددة المستويات، مما يؤدي إلى التنبيه عندما يتم التعرف على الشخص المطلوب.
صحيفة المرصد