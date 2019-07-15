(الدعم السريع) يضبط خلية لتزوير العملة

تمكنت قوات الدعم السريع من ضبط خلية لتزوير العملة بمنطقة دار السلام مربع ٣٤ أم درمان و بحوزتهم ماكينة تصوير ملونة تم استخدامها بعناية فائقة لتزوير العملة فئة الخمسمائة جنيه الجديدة و ضبط بحوزتهم بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه.
وقال العميد جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في تصريح لـ(سونا) أن الخلية مكونة من ثلاثة أشخاص واحد منهم فني يقوم بتزوير العملة و اثنين يقومون بالترويج. و أبان جمال أن الفني اعترف بأنه يمارس هذا العمل منذ ثلاث سنوات و يقوم ببيع مبلغ ألف جنيه مقابل مبلغ ٢٠٠ جنيه.
وكشف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أنه وجد بمنزل المتهم الأول “كاكي” بألوان مختلفة و قماش بقدر نصف طاقة نمرة عينة كاكي قوات الدعم السريع و عدد من “الأبوات”.
و قال جمال إنه تم فتح بلاغ ضد المتهمين بقسم الخرطوم شمال تحت المادة ١١٧ جريمة تزوير و تزييف طوابع العملات والإيرادات والمادة ٦٠ استعمال الزي والشارات العسكرية و التعامل بها و في المادة ٩٣ انتحال شخصية الدعم السريع و ذلك من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م.
الخرطوم 15-7-2019م (سونا)